Китайские хакеры годами прослушивали телефоны чиновников в Лондоне

Китайские хакеры несколько лет прослушивали телефоны высокопоставленных британских чиновников. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

По словам газеты, операция под кодовым названием «Соляной тайфун» шла с 2021 по 2024 год. Хакеры, предположительно, спонсируемые КНР, взламывали смартфоны ближайших помощников трех премьер-министров — Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Это якобы дало Пекину возможность получить доступ к их личной переписке.

Информация появилась после заявлений властей США о том, что связанные с Китаем хакерские группировки получили доступ к телекоммуникационным компаниям по всему миру. По мнению автора статьи, операция может продолжаться и сейчас, затрагивая команду нынешнего премьера Кира Стармера.

В посольстве Китая в Лондоне изданию заявили, что Пекин не одобряет и не поддерживает кибератаки, призвав не политизировать вопросы кибербезопасности.

