Китайские буддисты случайно утопили более 1000 спасенных кошек

Приверженцы буддийского учения купили в Китае более 1000 кошек, которых планировали усыпить. Активисты хотели освободить питомцев, но случайно спровоцировали их гибель, сообщила газета SCMP .

Буддисты следовали традиции о даровании свободы живым существам как акта сострадания. Они доставили кошек к водохранилищу Гуандун, но многие питомцы перепугались и стали бросаться в воду. Уцелевших животных спасли местные жители.

«Мы подошли поближе и увидели, как люди выпускают кошек из клеток. Все кошки выбежали. Многие так испугались, что бросились прямо в воду», — рассказал очевидец.

Подобная ситуация произошла у водохранилища и в августе 2023 года. Тогда в том же районе обнаружили десятки мертвых и больных кошек, выпущенных аналогичным образом. Гибель животных вызвала бурные дискуссии в китайских соцсетях.

