Китайская ракета-носитель потерпела крушение при запуске

Журналист Соловьев: ракета Tianlong-3 КНР потерпела крушение

Li Ziheng/XinHua
Фото: Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение при тестовом запуске. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале.

«Запуск осуществляла частная китайская компания Space Pioneer. Предварительно, пострадавших нет», — уточнил он.

В мае 2024 года Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8». Аппарат стартовал с космодрома Вэньчан на острове Хайнань с зондом «Чанъэ-6». Устройство должно доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны.

До этого КНР вывела на орбиту первый космический спутник с искусственным интеллектом. Эксперты проверят действие алгоритмов ИИ в условиях невесомости.

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