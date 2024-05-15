Китайская Haiwei вложит миллиарды рублей в российский газовый терминал | 360°

Мир 15 мая 2024, 13:47 Китайская Haiwei вложит миллиарды рублей в российский газовый терминал РФПИ и Haiwei инвестируют 7 млрд рублей в проект морского терминала СУГ в России Du Penghui/XinHua / Global Look Press

Читать 360 в

Российский фонд прямых инвестиций и китайская нефтехимическая компания Haiwei договорились инвестировать семь миллиардов рублей в возведение морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов на Дальнем Востоке. Об этом РБК заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что соглашение об инвестициях стороны подпишут перед визитом президента Владимира Путина в Китай в мае. Стоимость проекта оценили примерно в 30 миллиардов рублей, но размер долей инвесторов является закрытой информацией.

Реклама

Морской терминал для перевалки СУГ станет первым в регионе, его построят на побережье Татарского пролива в бухте Эгге Японского моря. Реализацией этого проекта займется инвестор ООО «Компания Ремсталь».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что скидка на российский газ для Китая будет составлять в ближайшие годы до 28%. По информации агентства, экспортная стоимость топлива для китайской стороны находится на уровне 257 долларов за одну тысячу кубометров.