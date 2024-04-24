Мир 24 апреля 2024, 09:50 Bloomberg назвал размер скидки на российский газ для Китая до 2027 года Bloomberg: скидка на российский газ для Китая до 2027 года составит до 28% РИА «Новости»

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В ближайшие годы скидка на российский газ для Китая составит до 28%. Такие данные опубликовал Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Министерства экономического развития РФ.

Согласно этим данным, Китай, по крайней мере, до 2027 года будет покупать газ у России по стоимости на 28% ниже, чем для европейских потребителей

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В этом году экспортная цена на российский газ для КНР составит 257 долларов за одну тысячу кубометров. Для сравнения: цена за поставки на рынки Европы и Турции составляет 320,30 доллара, процентная разница — 19,76%.

За 2023-й цена на газ для Китая составила 286,9 доллара и 461,3 доллара для стран Европы, разница — 37,81%.

В 2025 году, судя по прогнозу, цена газа для КНР и Европы составит 243,7 доллара и 320,1 доллара соответственно, в 2026 году — 233 доллара и 320 долларов, в 2027-м — 227,8 доллара и 315,4 доллара. Процентная разница во всех случаях не превышает 28%.

В марте Bloomberg сообщал о планах Китая импортировать рекордные объемы нефти из России.