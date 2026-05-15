Китайская CAS Space успешно вывела на орбиту 5 спутников

Компания CAS Space в Китае успешно вывела на орбиту пять спутников. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР .

Пуск осуществили с коммерческой площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань в 12:33 по пекинскому времени (07:33 по московскому). Компания использовала ракету-носитель Kinetica-1.

Среди доставленных на орбиту космических аппаратов — спутники «Тайцзин-3», «Тяньи-50», «Тяньянь-27» и «Цзилинь-1».

КНР активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, навигационные и телекоммуникационные спутники и технологии, предназначенные для исследования Луны.

В марте 2026 года в Китае удачно вывели на орбиту группу спутников CentiSpace-02 с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3». Ее запустили с морской платформы в Желтом море.