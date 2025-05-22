Китаянка забрала собак из приюта и сварила из них суп

SCMP: в Китае женщина забрала из приюта собак и сварила из них суп

В провинции Ляонин в Китае местная жительница посетила несколько приютов и забирала собак, пообещав позаботиться о животных. Но вместо этого она приготовила из них блюда, сообщила газета South China Morning Post .

Позднее в социальной сети женщины появилась публикации с текстом: «Собачье мясо почти готово. Идеально подходит для дождливого дня». На еще одном фото ребенок женщины употреблял мясо животных.

Сотрудники приютов обратились в общество защиты животных с просьбой проверить женщину. Ситуацией заинтересовались правоохранители и изъяли мясо у подозреваемой, идет расследование.

Журналисты напомнили, что в большинстве районов страны употребление собачьего мяса не запрещено. Считается, что оно помогает лечить артрит, но никаких научных фактов, которые бы это доказывали, нет.

Ранее пьяная жительница Кузбасса зарезала собаку, чтобы съесть ее.