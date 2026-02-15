Китаянка уволилась из строительной компании и уехала жить на необитаемый остров

Жительница Китая Юэ Ли уволилась с должности старшего менеджера крупной строительной компании и переехала жить на необитаемый остров в Восточно-Китайском море. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Юэ Ли проработала 20 лет в Пекине с огромной нагрузкой: около 300 дней в году проводила в командировках, а в столице ежедневно тратила по четыре часа на дорогу до офиса и обратно. Женщина призналась, что была на пределе физических и психических возможностей и решила кардинально изменить жизнь.

Она устроилась инспектором по качеству на рыбоводческую базу на необитаемом острове Дунчжай. Теперь ее зарплата — три тысячи юаней (примерно 33,5 тысячи рублей) в месяц. В обязанности входит проверка оборудования для кормления рыб, замер температуры воды и наблюдение за их ростом. Ближайший населенный пункт — остров Дайшань — в 40 километрах.

Официально у китаянки всего четыре выходных каждые два месяца, но свободного времени стало гораздо больше. Она читает, любуется восходами и закатами, ловит крабов. Ее не пугают даже дожди и ветер. История вызвала резонанс: многие пользователи соцсетей признались, что тоже хотели бы такого опыта.

К концу прошлого года с профессиональным выгоранием столкнулись около половины россиян.