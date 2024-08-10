Китай запустил проходящий через Россию туристический поезд «Чанлюйхао»

Генконсульство РФ: в Китае с 8 августа начал курсировать поезд «Чанлюйхао»

Генконсульство России в Шэньяне
Фото: Генконсульство России в Шэньяне

В Хуньчуне запустили экскурсионный железнодорожный состав, маршрут которого проходит по территории России и Китая. Об этом сообщила пресс-служба российского Генконсульства в Шэньяне.

Торжественная церемония запуска первого рейса прошла 8 августа. Международный поезд будет курсировать из Хуньчуня во Владивосток.

«Маршрут <…> поезда планируется реализовывать в три этапа: первый — вдоль реки Туманная на территории Китая, второй — Хуньчунь — Владивосток, третий — Хуньчунь — Владивосток — Москва», — указали в дипмиссии.

В Хуньчуне в этот день также прошел научный симпозиум, посвященный развитию экономики северо-востока Китая.

Ранее сотрудник Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн рассказал, что Запад теряет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его архитектуру и стабильность поддерживают Россия и Китай, а ядром этой системы является АСЕАН, указал эксперт.

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