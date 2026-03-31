Китай запустил новую ракету-носитель «Лицзянь-2 Y1»

В КНР успешно провели первый запуск новой ракеты-носителя «Лицзянь-2 Y1». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Пуск состоялся 30 марта в 19:00 по пекинскому времени с коммерческой площадки «Дунфэн» рядом с космодромом Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия.

В рамках испытательной миссии ракета вывела на орбиту три спутника — «Синьчжэнчэн-01», «Синьчжэнчэн-02» и «Тяньши-01».

«Лицзянь-2 Y1» — тяжелая ракета длиной 53 метра и стартовой массой 625 тонн. Она способна доставлять до восьми тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 500 километров и до 12 тонн — на низкую околоземную орбиту.

Этот запуск стал первым для новой модели и 12-м для всего семейства ракет «Лицзянь».

Ранее в Китае удачно вывели на орбиту группу спутников CentiSpace-02 с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3», которую запустили с морской платформы в Желтом море.