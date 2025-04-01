Китай заявил о поддержке России

Отношения России и Китая нерушимы и крепки, заявил в беседе с РИА «Новости» министр иностранных дел КНР Ван И. Пекин понимает и поддерживает Москву.

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выдержали испытания международной турбулентностью, они стоят в авангарде времени, нерушимы и крепки, как гора Тайшань. Мы полностью понимаем и поддерживаем Россию, которая защищает свои законные права и интересы дипломатическими средствами», — заявил Ван И.

Глава китайского МИД также осудил слухи, что США поддерживают Москву, чтобы рассорить ее с Пекином.

Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Россия, Китай и КНДР продолжат сближение, даже если конфликт на Украине скоро закончится, заявили ранее в американской разведке. Россию в ежегодном докладе назвали значительным соперником США благодаря ее ядерной мощи, а также экономической и военной устойчивости.