Китай заявил о готовности строить с Россией новую систему глобального управления

Китай готов строить вместе с Россией более справедливую систему глобального управления и развивать огромный потенциал двусторонних отношений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД республики Го Цзякунь, его слова приводит ТАСС .

Кроме того, по его словам, страны готовы совместно работать над решением основных международных и региональных проблем, поддерживая беспристрастность и справедливость в мире.

Накануне визит в Китай завершил президент Владимир Путин. Во время этой поездки стороны подписали 22 документа, затрагивающих разные сферы деятельности. Из самых важных — меморандум между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в миссии «Чанъэ-7», а также соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.