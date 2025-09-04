Китай заявил о готовности строить с Россией новую систему глобального управления
Китай готов строить вместе с Россией более справедливую систему глобального управления и развивать огромный потенциал двусторонних отношений. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД республики Го Цзякунь, его слова приводит ТАСС.
Кроме того, по его словам, страны готовы совместно работать над решением основных международных и региональных проблем, поддерживая беспристрастность и справедливость в мире.
Накануне визит в Китай завершил президент Владимир Путин. Во время этой поездки стороны подписали 22 документа, затрагивающих разные сферы деятельности. Из самых важных — меморандум между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в миссии «Чанъэ-7», а также соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.