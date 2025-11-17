Востоковед Стрельцов отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Япония может выступить против КНР

Япония на протяжении многих лет воспринимает Тайвань как важный фактор своей национальной безопасности. Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с ИА НСН отметил, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Япония может выступить против Китая.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась за отказ от трех безъядерных принципов, что вызвало резкое предупреждение со стороны Китая. Такаити объяснила это решение тем, что военный конфликт из-за острова Тайвань может представлять смертельную угрозу для Японии и заставить ее отправить войска на помощь острову вслед за США.

«Для Японии Тайвань рассматривается как насущная проблема ее национальной безопасности», — подчеркнул Стрельцов.

Он также отметил, что в Японии имеются американские военные базы, которые могут быть использованы в случае конфликта вокруг Тайваня. Кроме того, в Японии экстраполируют ситуацию вокруг Тайваня на острова Сенкаку, которые являются предметом спора между Китаем и Японией.