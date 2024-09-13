Китай выступил за политическое урегулирование конфликтов на Украине и в Газе

Единственный выход из кризисов на Украине и в секторе Газа — политическое урегулирование. Об этом заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь, его слова привело РИА «Новости» .

«Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», — отметил он.

Министр отметил, что консенсус по этому вопросу в мире растет и все больше стран прилагают совместные усилия для урегулирования.

Ранее китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что украинский конфликт затягивается в том числе из-за действий некоторых военно-промышленных комплексов. К этому заявлению присоединились Бразилия, Индонезия и ЮАР.