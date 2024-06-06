Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях

Замглавы МИД КНР Сунь: Китай готов развивать связи с Украиной во всех областях

Власти КНР готовы развить свое сотрудничество с Украиной во всех областях. Об этом на брифинге сказал заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, его слова привело РИА «Новости» .

В среду между внешнеполитическими ведомствами двух стран состоялись консультации, украинскую сторону представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.

По результатам переговоров китайский МИД заявил, что стороны обменялись мнениями по конфликту, а также представляющим общий интерес региональным и международным вопросам.

«КНР готова работать с Украиной для важного консенсуса, который главы государств достигли, для искреннего отношения и взаимного уважения друг к другу, а также долгосрочных и фундаментальных интересов народов обеих стран», — отметил Вэйдун.

Ранее Китай объяснил неучастие в конференции по Украине в Швейцарии несоответствием этого мероприятия своим требованиям.