Китай выразил готовность продлить безвиз для россиян еще на год

Китайские власти уведомили Россию, что готовы продлить безвизовый режим въезда для россиян еще на год. Об этом «Известиям» рассказали в российском дипломатическом ведомстве.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — отметили в Министерстве иностранных дел.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда. Он заявил, что безвиз дает обеим странам массу преимуществ — такой формат создал значительные удобства для поездок и укрепления связей между государствами.

Сейчас безвизовый порядок действует на взаимной основе. Граждане Китая могут находиться в стране без визы до 30 дней, Китай предоставляет россиянам аналогичные условия. Действие взаимного безвиза заканчивается в сентябре.