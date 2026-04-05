Безвизовый режим между Россией и Китаем захотели продлить навсегда

Безвизовый режим между Россией и Китаем стоит продлить на постоянной основе, поскольку он приносит пользу гражданам обеих стран. Об этом заявил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Я надеюсь, что навсегда», — сказал он.

По словам посла, действующий формат уже создал значительные удобства для поездок и укрепления связей между странами, и в Китае рассчитывают на его дальнейшее развитие.

Сейчас безвизовый порядок действует на взаимной основе. Согласно указу президента России Владимира Путина, граждане Китая могут находиться в стране без визы до 30 дней до 14 сентября 2026 года. Аналогичные условия для россиян Китай ввел с сентября 2025 года.

Россия также планирует расширить практику безвизовых поездок. В Минэкономразвития сообщили «Известиям», что в июне ожидают согласование соглашений для туристических групп из Индии и Вьетнама. При этом сейчас россияне могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней, тогда как для вьетнамских туристов въезд в Россию пока ограничен.