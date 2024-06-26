Китай «выловил» американский детектор для обнаружения подводных лодок

HS: Китай захватил американский детектор подлодок в Южно-Китайском море

Фото: РИА «Новости»

Китай перехватил в Южно-Китайском море американский аппарат для обнаружения подводных лодок. Об этом сообщило издание Huanqiu Shibao.

По его данным, детектор сбросили с самолетов Военно-воздушных сил США, после чего китайские военные провели операцию по изъятию технического средства из акватории, находящейся в зоне ответственности КНР.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не останутся в стороне в случае вооруженного вторжения Китая в Тайвань и отправят своих военных для защиты острова.

Глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро рассказал, что для «защиты» Тайваня Америка задействует тысячи беспилотников — в том числе надводные и подводные катера и БПЛА.

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