«Беспилотный ад». Американский адмирал пригрозил Китаю в случае его «нападения» на Тайвань

Соединенные Штаты применят для «защиты» Тайваня от гипотетической военной угрозы со стороны Китая тысячи беспилотников. Об этом, как сообщила газета The Washington Post​​​ , заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад», — заявил американский военный.

По его утверждению, КНР якобы решила провести операцию в 2027 году. Если китайские ВМС пересекут 100-мильную зону на пути к острову, они столкнутся с тысячью надводных и подводных кораблей, катеров и беспилотников, подчеркнул Папаро.

Ранее в интервью Time президент США Джо Байден не исключил участие американских военных в случае «вторжения» Китая на Тайвань.