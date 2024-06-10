«Беспилотный ад». Американский адмирал пригрозил Китаю в случае его «нападения» на Тайвань

Адмирал Папаро: США используют тысячи морских дронов для защиты Тайваня от Китая

Фото: РИА «Новости»

Соединенные Штаты применят для «защиты» Тайваня от гипотетической военной угрозы со стороны Китая тысячи беспилотников. Об этом, как сообщила газета The Washington Post​​​, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад», — заявил американский военный.

По его утверждению, КНР якобы решила провести операцию в 2027 году. Если китайские ВМС пересекут 100-мильную зону на пути к острову, они столкнутся с тысячью надводных и подводных кораблей, катеров и беспилотников, подчеркнул Папаро.

Ранее в интервью Time президент США Джо Байден не исключил участие американских военных в случае «вторжения» Китая на Тайвань.

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