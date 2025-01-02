Министерство торговли КНР запретило поставки товаров двойного назначения 28 оборонных предприятий США. Об этом сообщила газета China Morning Post .

«С целью обеспечить национальную безопасность и интересы власти предприняли эти меры на основе закона об экспортном контроле и регулирования экспорта товаров двойного назначения», — процитировало издание решение ведомства.

Минторг включил 10 предприятий в список ненадежных организаций из-за продажи оружия Тайваню. Среди компаний, подпавших под ограничения, — General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Госсовет Китая предрек Тайваню печальный финал из-за помощи США. Статус острова как части Китая никто не изменит, вне зависимости от того, кто руководит Америкой.

В Минфине США не исключили санкционного давления на китайские банки в попытке предотвратить их сотрудничество с российскими кредитными организациями.