Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонных компаний США
Министерство торговли КНР запретило поставки товаров двойного назначения 28 оборонных предприятий США. Об этом сообщила газета China Morning Post.
«С целью обеспечить национальную безопасность и интересы власти предприняли эти меры на основе закона об экспортном контроле и регулирования экспорта товаров двойного назначения», — процитировало издание решение ведомства.
Минторг включил 10 предприятий в список ненадежных организаций из-за продажи оружия Тайваню. Среди компаний, подпавших под ограничения, — General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.
Госсовет Китая предрек Тайваню печальный финал из-за помощи США. Статус острова как части Китая никто не изменит, вне зависимости от того, кто руководит Америкой.
В Минфине США не исключили санкционного давления на китайские банки в попытке предотвратить их сотрудничество с российскими кредитными организациями.