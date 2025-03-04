Китай ввел дополнительные пошлины на сельхозпродукцию из США

Китайское руководство в ответ на тарифную политику США решило ввести с 10 марта дополнительные пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщило Минкоммерции КНР .

Пошлины будут составлять от 10 до 15%, в зависимости от типа продукции. Максимальными налогами обложат пшеницу, курицу, кукурузу и хлопок. На сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты пошлина составит 10%.

В ответ на тарифную политику американского президента Дональда Трампа Китай также внес 15 компаний в перечень экспортного контроля. По данным Минкоммерции, этот шаг приняли «в целях защиты безопасности и интересов страны».

В ведомстве подчеркнули, что включенные в санкционный список американские компании являются угрозой для интересов Китая. Местным поставщикам запретили продавать товары двойного назначения указанным фирмам из США.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отношения Китая и Белого дома. Он объяснил, что у стран есть разногласия, но они никогда не прерывают диалог.