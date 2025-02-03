Трамп принял неожиданное решение по пошлинам для Мексики

Американский лидер Дональд Трамп приостановил введение 25-процентных пошлин на товары из Мексики. Об этом сообщила президент страны Клаудиа Шейнбаум в своем официальном аккаунте на платформе Х .

Шейнбаум назвала разговор с Трампом «хорошим». По ее словам, стороны достигли ряда важных соглашений. В числе прочего Мексика немедленно отправит на усиление северной границы 10 000 бойцов Национальной гвардии для предотвращения контрабанды наркотиков, в частности фентанила.

Соединенные Штаты, в свою очередь, усилят меры по предотвращению контрабанды мощного оружия в Мексику. Команды обеих стран начнут работу по данному соглашению уже сегодня, 3-го февраля.

Информацию о беседе с Шейнбаум Трамп подтвердил в своем аккаунте на Truth Social. По словам президента США, мексиканские гвардейцы будут предотвращать не только незаконный оборот наркотических средств, но и останавливать поток нелегальных мигрантов. Пошлины для Мексики приостанавливаются на месяц, добавил Трамп, с 3-го февраля.

В течение месяца стороны обязались провести переговоры. США представят государственный секретарь Марк Рубио, глава минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.