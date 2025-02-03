Трамп принял неожиданное решение по пошлинам для Мексики
Трамп временно приостановил введение пошлин для Мексики
Американский лидер Дональд Трамп приостановил введение 25-процентных пошлин на товары из Мексики. Об этом сообщила президент страны Клаудиа Шейнбаум в своем официальном аккаунте на платформе Х.
Шейнбаум назвала разговор с Трампом «хорошим». По ее словам, стороны достигли ряда важных соглашений. В числе прочего Мексика немедленно отправит на усиление северной границы 10 000 бойцов Национальной гвардии для предотвращения контрабанды наркотиков, в частности фентанила.
Соединенные Штаты, в свою очередь, усилят меры по предотвращению контрабанды мощного оружия в Мексику. Команды обеих стран начнут работу по данному соглашению уже сегодня, 3-го февраля.
Информацию о беседе с Шейнбаум Трамп подтвердил в своем аккаунте на Truth Social. По словам президента США, мексиканские гвардейцы будут предотвращать не только незаконный оборот наркотических средств, но и останавливать поток нелегальных мигрантов. Пошлины для Мексики приостанавливаются на месяц, добавил Трамп, с 3-го февраля.
В течение месяца стороны обязались провести переговоры. США представят государственный секретарь Марк Рубио, глава минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.
Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь «сделки» между нашими двумя странами.
Дональд Трамп
Президент США
Указы Трампа о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики вступили в силу 1-го февраля. Все три страны — крупнейшие поставщики сельскохозяйственной продукции в США.