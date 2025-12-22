КНР установит временные тарифы в размере до 42,7% на некоторые молочные продукты, импортируемые из Евросоюза. Об этом сообщил ChinaNews .

Такая мера стала ответом на пошлины, введенные ЕС на электромобили из Китая. Под новые тарифы от 21,9 до 42,7% подпадут молоко и сливки, а также сыры, в том числе плавленые.

Решение о пошлинных депозитах приняли с учетом результатов предварительного расследования года по запросу Китайской молочной ассоциации и Ассоциации молочной промышленности Китая.

Ранее посольство России в Мексике подтвердило, что внимательно следит за изменениями в тарифной политике латиноамериканской страны. Российская сторона будет принимать решение об ответе на повышение пошлин, исходя из защиты национальных экономических интересов.

Такое заявление дипломаты сделали после принятия палатой депутатов Мексики закона о налогах на экспорт и импорт. Согласно документу, государство изменит около 1,5 тысячи пошлин в 17 секторах промышленности.