Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой

Россия отслеживает все изменения в тарифной политике Мексики и примет решение исходя из защиты национальных экономических интересов,. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Мексике.

В дипломатическом представительстве отметили, что вопрос влияния тарифов на двусторонние экономические отношения оценят профильные ведомства.

«Россия традиционно исходит из принципов прагматизма и взаимности, примет решения исходя из необходимости сохранения диалога с мексиканской стороной и защиты национальных экономических интересов», — сообщили в пресс-службе.

Палата депутатов Мексики одобрила проект закона о налогах на экспорт и импорт, который предусматривает корректировку около 1,5 тысяч пошлин в 17 секторах промышленности и затрагивает импорт из Индии, Китая, ЮАР, Бразилии и других стран.

Согласно проекту, ставки пошлин повысят до 20-35% с прежних 5-25%, причем доминирующей станет ставка в 35%. Ряд товаров обложат пошлинами по максимальной ставке до 50%.

Ранее Мексика сообщила о готовности принять российских туристов.