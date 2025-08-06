Китай встал за Россию. После угроз Трампа в море вышла китайская «субмарина судного дня»

Китай вывел в море субмарину нового типа с ядерными ракетами

Китай отправил на боевое дежурство новейшую подводную лодку с ядерными ракетами сразу после того, как американские атомные субмарины были переброшены ближе к российским границам. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

Уникальные кадры выхода стратегической субмарины Type 094 из защищенной подземной базы Лонгпо на острове Хайнань распространили, как утверждается, государственные СМИ КНР.

На видео один из членов экипажа торжественно пообещал «без колебаний» применить ядерное оружие по приказу командования.

Это первая в истории официальная демонстрация подводных лодок Китая такого класса. Кроме того, в последние месяцы к обороне базы Лонгпо дополнительно привлекли новейшие истребители J-20 и J-16.

Такие действия могут свидетельствовать о растущем стратегическом значении объекта и самом факте наращивания ядерного потенциала страны.

Технические характеристики Type 094 стали известны в апреле 2025 года, их рассекретил Пекин. Субмарины такого класса имеют максимальную подводную скорость 30 узлов и рабочую глубину 400 метров.

На борту подлодка несет до 12 баллистических ракет JL-3 с возможностью нанесения ядерного удара по любой точке планеты.

Предположительно, сейчас у Китая всего четыре такие лодки, но в ближайшие годы ожидается быстрое расширение флота на фоне обострения отношений с Западом.

Трамп поручил передислоцировать две атомные субмарины после перепалки с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. Где именно находятся подлодки, неизвестно.