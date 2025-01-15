Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов

Китай включил американские компании Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню. Об этом сообщило министерство коммерции страны.

Ранее Министерство торговли КНР запретило поставки товаров двойного назначения 28 американских предприятий. Ведомство объяснило это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и защитить государственные интересы.

В свою очередь, Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group, работающей в сфере кибербезопасности. Ее обвинили в связи с хакерской группировкой, устроившей DDoS-атаки на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов.