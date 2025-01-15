Китай внес четыре американские компании в список ненадежных субъектов

Китай включил американские компании Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. в список ненадежных субъектов за продажу оружия Тайваню. Об этом сообщило министерство коммерции страны.
Ранее Министерство торговли КНР запретило поставки товаров двойного назначения 28 американских предприятий. Ведомство объяснило это решение необходимостью обеспечить национальную безопасность и защитить государственные интересы.
В свою очередь, Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Integrity Technology Group, работающей в сфере кибербезопасности. Ее обвинили в связи с хакерской группировкой, устроившей DDoS-атаки на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов.
Трек российских школьниц попал чарт Billboard и обогнал хит Кэти Перри
Летевший в Новосибирск самолет вернули в Москву из-за сообщения о бомбе
Санкции США не повлияют на работу Запорожской АЭС
Жена Байдена заявила о его способности руководить США еще четыре года
Заморившая ребенка голодом секс-работница вернулась в Россию из Мексики
Публичный электронный реестр нелегалов запустят в России 5 февраля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте