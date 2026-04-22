Китай в 27 раз сократил закупки российского мороженого
В первом квартале 2026 года экспорт российского мороженого в Китай сократился в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных таможни КНР, сообщил «Интерфакс».
За январь–март текущего года Китай закупил российского мороженого на 48 тысяч долларов. Годом ранее объем поставок достигал 1,3 миллиона долларов.
Лидерами по экспорту мороженого в Китай за этот период стали Франция, Южная Корея и Новая Зеландия. Французские поставщики продали продукции на 16,3 миллиона долларов, южнокорейские — на 2,5 миллиона, а новозеландские — на 2,4 миллиона долларов.
Всего в 2025 году экспорт товаров из Китая в Россию составил 103,3 миллиарда долларов. Несмотря на снижение на 10,4% по сравнению с 2024 годом, КНР сохранила статус главного торгового партнера России и обеспечила до 39% всего российского импорта.
Взаимодействие между двумя странами поддержали и производители из Подмосковья. Они представили свою продукцию на международной выставке China Food & Drinks 2026. Форум объединил крупнейших производителей, дистрибьюторов и экспертов мировой пищевой отрасли.