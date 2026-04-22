Китай в 27 раз сократил закупки российского мороженого

В первом квартале 2026 года экспорт российского мороженого в Китай сократился в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных таможни КНР, сообщил «Интерфакс» .

За январь–март текущего года Китай закупил российского мороженого на 48 тысяч долларов. Годом ранее объем поставок достигал 1,3 миллиона долларов.

Лидерами по экспорту мороженого в Китай за этот период стали Франция, Южная Корея и Новая Зеландия. Французские поставщики продали продукции на 16,3 миллиона долларов, южнокорейские — на 2,5 миллиона, а новозеландские — на 2,4 миллиона долларов.

Всего в 2025 году экспорт товаров из Китая в Россию составил 103,3 миллиарда долларов. Несмотря на снижение на 10,4% по сравнению с 2024 годом, КНР сохранила статус главного торгового партнера России и обеспечила до 39% всего российского импорта.

Взаимодействие между двумя странами поддержали и производители из Подмосковья. Они представили свою продукцию на международной выставке China Food & Drinks 2026. Форум объединил крупнейших производителей, дистрибьюторов и экспертов мировой пищевой отрасли.