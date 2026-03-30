Подмосковные компании показали свою продукцию на международной выставке в Китае

Производители из Московской области приняли участие в международной выставке China Food & Drinks 2026. Мероприятие началось 26 марта и собрало ведущих производителей, дистрибьюторов и экспертов пищевой индустрии со всего мира.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области помог четырем компаниям представить свою продукцию. Среди участников — производитель хлебобулочных и кондитерских изделий АО «Азовский хлеб» из Дзержинского, который показал линейку порционных снеков. Также свои изделия продемонстрировали три производителя кондитерских изделий: компания АО «Волшебница» из Люберец, ООО «Кондитерская фабрика „Марми“» из города Домодедово и ООО «Чеховский Кондитер Альянс» из подмосковного Чехова.

Продукция подмосковных производств вызвала интерес у посетителей выставки. Компании провели десятки деловых встреч и получили множество контактов потенциальных партнеров.

Участие российских производителей из 11 субъектов РФ в выставке организовано в формате межрегиональной кооперации. Такой формат взаимодействия нацелен на укрепление сотрудничества между регионами.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области: https://export.invest.mosreg.ru/.