Китай увеличил поставки качественных лекарств в Россию

Китай начал наращивать поставку сертифицированной лекарственной продукции в Россию. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

По его словам, все поставки контролирует Минздрав с помощью процесса сертификации, но адаптация препаратов занимает годы.

«Что касается БАДов, они требуют разрешительной системы. Я думаю, что в Китай поставляем больше БАДов, чем Китай в Россию, они любят наши травы, Иван-чай. То же самое касается продовольственной продукции: пищевые продукты в Китае популярны, больше магазинов с нашей продукцией, растут как грибы. Поэтому все не в одну сторону», — добавил Титов.

Спецпредставитель президента отметил, что фармацевтические препараты поставляют с согласования и в соответствии с законодательством России по сертификации продукта.

Ранее Титов отметил рост доверия Китая к России в сфере торговли.