Спецпредставитель Путина отметил рост доверия Китая к России в сфере торговли

В Китае растет доверие к развитию торгово-экономических отношений с Россией на фоне глобальной нестабильности. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, его слова привел ТАСС .

«Рисков в отношениях с Россией меньше, чем в попытках диверсификации за счет других стран мира», — подчеркнул он.

По мнению Титова, китайская сторона с течением времени будет все меньше бояться санкций и все больше развивать двусторонние связи.

Ранее сам Владимир Путин назвал партнерство с Китаем естественным в силу исторической общей границы, преследующим только собственные интересы двух стран и не направленным против кого бы то ни было.