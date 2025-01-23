Китай успешно вывел на орбиту новую группу спутников

Китай успешно вывел на орбиту новую группу интернет-спутников Qianfan («Цяньфань»). Об этом сообщил сайт Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск произошел при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-6» в 13.15 по пекинскому времени (08.15 по Москве) с космодрома Тайюань, который находится в провинции Шаньси на севере Китая.

Температура на пусковой площадке составляла -30 градусов по Цельсию.

На борту модифицированной ракеты-носителя Long March-6 находились 18 спутников. Все они успешно вышли на предустановленную орбиту.

Эта миссия стала 557-й для ракет-носителей типа «Чанчжэн».

Ранее замглавы управления программы космических полетов КНР Линь Сицян сообщил о проведении подготовительных работ для высадки человека на Луну в 2030 году с исследовательской миссией.