KP.RU: китайцы планируют высадить человека на Луну в 2030 году

Власти Китая сообщили о намерении высадить человека на Луну в 2030 году. Как рассказал замглавы управления программы космических полетов КНР Линь Сицян, в настоящий момент ведутся подготовительные работы, написал сайт kp.ru.
В своем сообщении Сицзян добавил, что полет на корабле «Мэнчжоу» будет связан с исследовательской миссией. Сейчас с космонавтами прорабатываются все сценарии чрезвычайных ситуаций на борту и на поверхности естественного спутника Земли.
Проект чрезвычайно важен для репутации страны, и если что-то пойдет не так, космонавты будут готовы правильно реагировать, отметили в управлении программы космических полетов КНР.
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