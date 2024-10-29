KP.RU: китайцы планируют высадить человека на Луну в 2030 году

Власти Китая сообщили о намерении высадить человека на Луну в 2030 году. Как рассказал замглавы управления программы космических полетов КНР Линь Сицян, в настоящий момент ведутся подготовительные работы, написал сайт kp.ru .

В своем сообщении Сицзян добавил, что полет на корабле «Мэнчжоу» будет связан с исследовательской миссией. Сейчас с космонавтами прорабатываются все сценарии чрезвычайных ситуаций на борту и на поверхности естественного спутника Земли.

Проект чрезвычайно важен для репутации страны, и если что-то пойдет не так, космонавты будут готовы правильно реагировать, отметили в управлении программы космических полетов КНР.