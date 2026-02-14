Китай поддержал желание Европы вернуться к переговорам с Россией

Ван И призвал ЕС не стоять в стороне от урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Европа не должна оставаться в стороне от урегулирования украинского конфликта. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости» .

«Европа не должна наблюдать со стороны. <…> Европа не должна быть в меню, она должна быть за столом», — подчеркнул Ван И, отвечая на вопрос о ситуации на Украине.

Глава МИД КНР также поддержал начало диалога между Европой и Россией.

«Сейчас мы видим, что Европа набралась смелости и начала говорить с Россией. Это хорошо, и мы это поддерживаем», — заявил он.

При этом Ван И отметил, что диалог не должен быть самоцелью, а Евросоюзу необходимо представить собственные идеи и планы по урегулированию кризиса.

Ранее на той же конференции президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о главном компромиссе мира. Таковым он назвал свободу российского лидера Владимира Путина.