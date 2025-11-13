Китай уличили в увеличении импорта нефти в Саудовской Аравии на замену российской

Китай в ноябре якобы резко сократил закупки российской нефти и заменил ее сырьем из Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на статистику танкерных перевозок от Kpler сообщило агентство Reuters .

По расчетам Kpler, в ноябре Китай импортирует на 36% баррелей нефти в сутки меньше, чем в октябре. Импорт снизился с 1,45 миллиона баррелей в день до 926 тысяч, именно на 500 тысяч баррелей в сутки китайские НПЗ нарастили закупку из Саудовской Аравии. Месяцем ранее Китай покупал у саудовцев 1,2 миллиона, в ноябре — 1,78 миллиона баррелей в сутки.

Индия в ноябре напротив нарастила покупку российской нефти — 2,26 миллиона баррелей в сутки против 1,7 миллиона. В декабре от российской нефти отказались пять крупнейших индийских НПЗ, поэтому импорт может снизиться, отметили в агентстве.

В конце октября несколько китайских компаний временно перестали покупать российскую нефть. Это решение госкорпорации приняли из-за санкций США против двух топливных гигантов России.