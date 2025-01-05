Китай стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию

Китай нарастил поставки пива в Россию до 29,8 тысячи тонн и обошел Бельгию в списке крупнейших экспортеров слабоалкогольного напитка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В период с января по октябрь 2024 года Китай увеличил поставки пива в Россию в 1,6 раза и поднялся в рейтинге ведущих поставщиков сразу с шестого на третье место. Опередили его только Германия, продавшая 105,3 тысячи тонн продукта, и Чехия с 33,1 тысячи тонн.

Четвертую стройку заняла Литва, поставившая 24,3 тысячи тонн пива в Россию. А на пятом месте оказалась Бельгия, вылетевшая из тройки лидеров. Эта страна сократила экспорт до 18,4 тысячи тонн.

Ранее россиян предупредили о росте цен на пиво в 2025 году. Пенный напиток подорожает примерно на 10%. Изготовители продукта связали это с увеличением стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.