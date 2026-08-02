Китай создал глобальную систему слежки за иностранцами

Власти Китая запустили глобальную систему слежки за живущими или приезжающими в страну иностранцами. Как сообщила газета The New York Times , ее обнаружил нидерландский журналист и специалист по кибербезопасности Марк Хофер.

В начале этого года он получил доступ к системе под названием «Платформа динамического контроля иностранных граждан». В ней собирали данные иностранцев, посещавших горнолыжный курорт Чжанцзякоу, где проходили зимние Олимпийские игры 2022 года.

В системе мониторинга говорилось, что сейчас в городе находятся 700 иностранцев, а общее количество иностранных гостей составило почти 12 тысяч человек за последние годы.

В базе данных оказались сканы паспортов, номера китайских телефонов, которые покупали иностранцы. Кроме того, система собирала маршруты поездок, посещения отелей и больниц, покупки в магазинах, данные с камер видеонаблюдения, включая систему пропуска на горнолыжные склоны.

Отдельное внимание Хофер уделил функции «моделирование отношений». Она представляла собой визуальную карту связей между иностранцами, кто с кем знаком и кто в каких отношениях состоит.

Также журналист обнаружил свою фотографию, которую сделали на границе, а рядом — номер своего паспорта и мобильного телефона, которым он пользовался во время посещения Китая.

Разработчиком платформы оказалась компания Origin Dynamic, известная поставками роботов и систем видеонаблюдения для китайских спецслужб.

В конце марта глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что злоумышленники научились взламывать умные колонки для слежки за владельцами. Он посоветовал перевести гаджеты в режим принудительного выключения микрофона, чтобы не спровоцировать утечку личных бесед.