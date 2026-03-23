Эксперт TelecomDaily Кусков посоветовал отключать умные колонки для защиты от прослушки

В России злоумышленники научились применять умные колонки для слежки за владельцами. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал изданию «Ридус» , как обезопасить себя от попыток прослушивания через интеллектуальное оборудование.

Ранее Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило граждан, что их умные колонки могут использоваться как устройства для слежки. В ведомстве назвали признаки, по которым можно определить, что управление устройством перехвачено. Стоит беспокоиться, когда устройство самостоятельно активируется, начинает включать музыку и совершать звонки без запроса, а в аккаунте появляются странные действия в истории.

«Желательно использовать возможность принудительного выключения микрофона, имеющуюся на большинстве колонок. Если вы не работаете с колонкой в данный момент, можно отключать ее от электричества», — сказал Кусков.

Специалист рекомендовал связываться с компанией-разработчиком и следовать ее инструкциям по обновлению и восстановлению системы, когда умная колонка активируется и работает самопроизвольно.