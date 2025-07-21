Глава Минфина США Бессент пригрозил обсудить с Китаем закупки нефти у России

Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что на очередном раунде переговоров между США и Китаем могут обсудить закупки Пекином российской и иранской нефти. Об этом глава ведомства заявил в прямом эфире, передает приводит Bloomberg .

«К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями находящейся под санкциями иранской и российской нефти, поэтому мы могли бы начать обсуждать это», — обратил внимание министр.

Он призвал европейские страны присоединиться к американским пошлинам против России, которые запланировал ввести Белый дом.

«Любая страна, покупающая российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%», — заключил Бессент.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных пошлин простыми угрозами.