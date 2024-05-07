Китай рассердила критика Запада из-за связей с Россией | 360°

Мир 07 мая 2024, 09:59 Китай рассердила критика Запада из-за связей с Россией NYT: Си Цзиньпина рассердила критика Запада из-за тесных контактов с Россией РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин был недоволен критикой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона из-за тесного сотрудничества России и Китая. Об этом сообщила газета The New York Times.

Попытка французского лидера убедить Си Цзиньпина надавить на РФ по вопросу Украины провалилась. Председатель КНР решительно выступил против вмешательства в дела другого государства. Он подчеркнул, что в его стране всегда выступали за мирное урегулирование кризиса.

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По мнению Си Цзиньпина, нельзя использовать конфликт для перекладывания ответственности на третьи государства. Китай не является стороной этого конфликта, напомнил политик.

На переговорах Макрона и Си Цзиньпина также присутствовала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако им не удалось повлиять на позицию китайского лидера. В Совфеде эту встречу назвали ярмаркой тщеславия.