Макрон и Фон дер Ляйен не смогли убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию | 360°

Мир 07 мая 2024, 08:02 Макрон и Фон дер Ляйен не смогли убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию NYT: Макрон безуспешно пытался заставить Си Цзиньпина надавить на Россию РИА «Новости»

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Французский лидер Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не смогли заставить председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на решения России по украинскому конфликту. Об этом написало издание The New York Times.

Встреча состоялась в Париже, где Си Цзиньпин находится с официальным визитом. По данным издания, на китайского лидера просили «надавить», чтобы он использовал «влияние на Москву». Макрон и Фон дер Ляйен добивались, чтобы Россия завершила спецоперацию.

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В ответ Си Цзиньпин высказался за мирное урегулирование кризиса, но не взял на себя обязательства, которые на него хотели возложить в Евросоюзе. Председателю КНР не понравилось, что его критикуют за тесные отношения с Россией. Он указал, что не Китай стоял у истоков украинского конфликта.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал трехсторонние переговоры в Париже «ярмаркой тщеславия» Макрона. При этом немецкий канцлер Олаф Шольц от них отказался, отметил российский политик.