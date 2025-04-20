Китай провел успешные испытания неядерной водородной бомбы

Китайские исследователи успешно испытали водородное взрывное устройство, в котором не используются ядерные элементы. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Во время контролируемых полевых испытаний удалось вызвать разрушительную химическую цепную реакцию. Устройство разработал Научно-исследовательский институт 705 Китайской государственной судостроительной корпорации.

В бомбе используется гидрид магния. При взрыве возник огненный шар, температура которого превысила тысячу градусов.

«При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся», — рассказали ученые.

Ранее в СМИ появилась информация о внезапных смертях среди видных китайских специалистов в сфере искусственного интеллекта.