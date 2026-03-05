Китай пригрозил ударить по поддерживающим независимость Тайваня силам

Китай в 2026 году будет решительно атаковать сепаратистские силы, которые выступают за независимость Тайваня. Об этом заявили в докладе четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, сообщил Reuters .

Руководство КНР обязалось продвигать дело воссоединения с островом и противостоять внешним силам, которые пытаются вмешаться в ситуацию.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую „независимость Тайваня“», — отметили в документе.

Также страна планирует вкладывать больше денег в оборону. В этом году расходы на нее вырастут на 7%.

Ранее у берегов Тайваня провели военные учения ВМС Филиппин, Японии и США. Маневры прошли рядом с проливом Баши. На эту зону претендуют сразу несколько стран: Китай, Малайзия, Бруней, Тайвань и Вьетнам.

В учениях задействовали фрегат Antonio Luna, два истребителя FA-50, разведывательный самолет P-8A и эсминец Dewey, а также патрульный самолет P-3C.