Китай предупредили о намерении США ударить HIMARS в Южно-Китайском море
CBS: США покажут Китаю свою силу с помощью выпуска ракет в Южно-Китайском море
Руководство США планирует демонстративно ударить с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS по целям в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS.
Американские власти с помощью ракет хотят показать Китаю свою силу «в ответ на агрессию» с его стороны. По данным канала, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США уже отдало приказ об ударе.
Какие именно объекты будут атаковать войска, пока неизвестно.
«Суть операции заключается в том, чтобы Вашингтон подал сигнал о готовности противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защищать то, что американские чиновники называют суверенитетом Филиппин», — отметил телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Американский лидер выразил надежду, что государствам удастся выстроить хорошие отношения. Он назвал Си Цзиньпина великим лидером великой страны и добавил, что Китай и США уже смогли договориться по многим вопросам.