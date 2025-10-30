Китай предупредили о намерении США ударить HIMARS в Южно-Китайском море

CBS: США покажут Китаю свою силу с помощью выпуска ракет в Южно-Китайском море

Руководство США планирует демонстративно ударить с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS по целям в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS .

Американские власти с помощью ракет хотят показать Китаю свою силу «в ответ на агрессию» с его стороны. По данным канала, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США уже отдало приказ об ударе.

Какие именно объекты будут атаковать войска, пока неизвестно.

«Суть операции заключается в том, чтобы Вашингтон подал сигнал о готовности противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защищать то, что американские чиновники называют суверенитетом Филиппин», — отметил телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Американский лидер выразил надежду, что государствам удастся выстроить хорошие отношения. Он назвал Си Цзиньпина великим лидером великой страны и добавил, что Китай и США уже смогли договориться по многим вопросам.