Китай предложил провести встречу лидеров России и США без участия Зеленского

Китайские чиновники направили в США предложением о содействии миротворчеству после завершения конфликта на Украине и проведении саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Китайские официальные лица в последние недели передали команде Трампа через посредников предложение о проведении саммита между двумя лидерами и содействии миротворческим усилиям после возможного заключения перемирия», — пояснили журналисты.

WSJ обратила внимание, что предложение не подразумевает участие в саммите президента Украины Владимира Зеленского. Чиновники КНР полагают, что к власти США и европейских стран «скептически» отнесутся к миротворческой инициативе Китая из-за его тесных связей с Россией.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, беседа длилась почти полтора часа.

Одной из основных тем стала ситуация на Украине. Президент США заявил, что предложил российскому коллеге прекращение огня на Украине, но услышал в ответ, что президент России не хочет, чтобы это было временным перемирием.