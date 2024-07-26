Китай пообещал не вмешиваться в выборы президента США

Посол КНР Се: Китай не станет вмешиваться в ход ноябрьских выборов в США

Власти Китая рассчитывают, что США в ответ на невмешательство в президентские выборы откажутся от влияния на тайваньский вопрос. Посол КНР Се Фэн заявил об этом на приеме в посольстве по случаю 97-летия Китайской народно-освободительной армии, сообщило РИА «Новости» .

«Китай желает быть другом и партнером США. Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы», — сказал он.

Дипломат заявил, что китайская сторона рассчитывает на аналогичный подход со стороны американцев. Се назвал главным раздражителем в двусторонних отношениях вопрос взаимодействия с Тайванем.

США готовы к войне с Китаем в случае нападения на Тайвань, заявил в июне американский президент Джо Байден. Он сказал, что США задействуют вооруженные силы