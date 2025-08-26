Китай покажет способное ударить по США оружие

Китай на параде 3 сентября покажет новейшее вооружение, с помощью которого можно нанести удары по США. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Образцы оружия зафиксировали на спутниковых снимках. Журналисты предположили, что власти КНР подготовили арсенал для показа на параде 3 сентября, посвященном окончанию Второй мировой войны и 80-летию победы над Японией.

Изучающие разведданные из открытых источников аналитики Open Nuclear Network рассказали, что на снимках зафиксировали системы противовоздушной обороны (ПВО), бронетехнику, артиллерийские орудия и крылатые ракеты.

Военный эксперт Таньань Сюя уточнил, что вооружение разработали для подавления ВМС США на западе Тихого океана и поражения корабельных систем ПВО.

На изображениях также рассекретили новую сверхзвуковую крылатую ракету DF-100 скоростью 4 Маха и дальностью полета 3000-4000 километров.

