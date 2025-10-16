Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти

КНР предупредила США, что примет решительные меры при ущемлении ее интересов

Китай решительно ответит на ущемление его законных прав и интересов. Об этом на брифинге заявил представитель МИД республики Линь Цзянь, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал требование президента США Дональда Трампа прекратить закупать нефть из России и угрозы ввести новые пошлины.

«Если законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития», — подчеркнул дипломат.

Он выступил против незаконных односторонних санкций. Также Линь Цзянь уточнил, что Китай неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому кризису.

Ранее Трамп сообщил, что Индия уступит США и прекратит покупать российскую нефть. Он призвал Китай поступить также.

По данным Bloomberg, индийская сторона согласилась сократить поставки нефти из России, если Запад снимет санкции с Ирана и Венесуэлы. Индийские чиновники подчеркнули, что одновременный запрет на импорт российских энергоресурсов из этих трех стран приведет к росту мировых цен.