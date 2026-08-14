Китай отреагировал на негодование Японии из-за визита Путина на Итуруп
Китай призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после войны
МИД Китая призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны и закрепленный правовыми актами. Об этом заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, его слова передало РИА «Новости».
«Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», — заявил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать поездку президента России Владимира Путина на Итуруп.
Го Цзякунь отметил, что Китай выступает за уважение результатов победы над фашистами.
Путин прибыл с визитом на Итуруп 13 августа в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область. Япония заявила «решительный протест» из-за визита российского лидера на остров, который она считает своим, как и другие острова Южных Курил.