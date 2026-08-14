Китай отреагировал на негодование Японии из-за визита Путина на Итуруп

МИД Китая призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны и закрепленный правовыми актами. Об этом заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, его слова передало РИА «Новости» .

«Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», — заявил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать поездку президента России Владимира Путина на Итуруп.

Го Цзякунь отметил, что Китай выступает за уважение результатов победы над фашистами.

Путин прибыл с визитом на Итуруп 13 августа в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область. Япония заявила «решительный протест» из-за визита российского лидера на остров, который она считает своим, как и другие острова Южных Курил.