Китай обвинили в нечестной конкуренции из-за неба над Россией

Китай имеет нечестное конкурентное преимущество перед европейскими авиакомпаниями из-за неба над Россией. Об этом телерадиовещательной компании NPO сказала генеральный директор перевозчика KLM Марьян Ринтел.

По ее словам, ЕС должен срочно принять рестрикционные меры, чтобы авиакомпании в Европе могли эффективнее конкурировать с КНР в авиаперевозках.

«Из-за доступа Китая к небу России они экономят от двух до четырех часов пути, что сказывается на стоимости авиабилетов и расходе топлива. Европе нужно хотя бы подумать, как взглянуть на эту ситуацию по-другому», — отметила Ринтел.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала обеспечить сообществу конкуренцию с Китаем в политике безопасности и внешних делах. По ее словам, сотрудничество между сторонами завершилось и превратилось в соревнование.