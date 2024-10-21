Китай обвинил США и Канаду в подрыве стабильности в Тайваньском проливе

НОАК обвинила США и Канаду в нарушении мира в Тайваньском проливе

Проход военно-морских сил Канады и США через Тайваньский пролив нарушил стабильность и мир в регионе. Об этом на брифинге заявил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си, его слова привела пресс-служба командования в социальной сети WeChat .

Оборонное ведомство Тайваня в воскресенье сообщило, что канадский сторожевой корабль «Ванкувер» и американский эсминец USS Higgins проследовали с юга на север через Тайваньский пролив.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии КНР направила воздушные и военно-морские силы для контроля и слежения за проходом кораблей Канады и США», — заявил Ли Си.

Представитель командования подчеркнул, что армия Китая действовала в соответствии с правилами и законами.

«Действия Канады и США создают хаос в Тайваньском проливе, нарушают стабильность и мир. Военные силы командования Китая постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, решительно защищают безопасность и государственный суверенитет, а также стабильность и мир в регионе», — добавил он.

В конце сентября стало известно, что США выделят 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню.